OSP Wiczlino w wojewódzkiej czołówce strażackiej! To był dla nich bardzo aktywny rok!

Kilka dni temu strazacki.pl opublikował swój coroczny ranking aktywności jednostek OSP. Uwzględnia on wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń oraz alarmów fałszywych. O miejscu na podium decyduje suma wszystkich działań. W podsumowaniu uwzględniono 150 OSP z całego województwa pomorskiego. Wśród najbardziej aktywnych jednostek znalazła się OSP Gdynia Wiczlino. W ubiegłym roku odnotowała 265 wyjazdów, z czego 24 były do pożarów, 228 – do miejscowych zagrożeń, natomiast 3 okazały się fałszywym alarmem. To najwyższy wynik w historii. Wyżej znalazły się jedynie jednostki OSP z Wejherowa (294 wyjazdy) i ze Starogardu Gdańskiego (288 wyjazdów).

Same OSP Wiczlino podsumowuje swoją aktywność w 2021 roku nieco inaczej: