Osłabiona Arka Gdynia nie mogła zaskoczyć Wisły Kraków. Żółto-niebiescy stracili dwóch piłkarzy, jedną bramkę i przegrali po raz pierwszy

NA ŻYWO Wisła Kraków - Arka Gdynia 30.07.2022

W hicie 3. kolejki Fortuny 1 Ligi Arka Gdynia od 25 minuty występowała w osłabieniu. To efekt faulu bez piłki Cristiana Alemana na Ivanie Jeliciu Balcie. Ekwadorczyk dał się sprowokować i zaatakował rękami rywala, za co otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. Paradoksalnie żółto-niebiescy od tego momentu zaczęli sobie radzić na boisku lepiej w ataku. Najlepsze okazje zmarnował Mateusz Stępień, który w 35 minucie dwukrotnie strzelał na bramkę. Za drugim razem futbolówkę z linii bramkowej wybił jednak Joseph Colley. Do przerwy kibice przy Reymonta bramek jednak nie zobaczyli.