Oscary 2023: kreacje gwiazd. Na czerwonym dywanie zadały szyku. Co jedna stylizacja, to lepsza. Zobacz ZDJĘCIA

Oscary 2023 - kiedy się odbywały?

Oscary 2023 odbywają się w nocy z niedzieli 12.03. na poniedziałek 13.03. czasu polskiego. To właśnie wtedy do Teatru Dolby w Hollywood przybywa cała plejada gwiazd, związana ze światem filmu. Zaproszeni goście, by jak najlepiej wypaść przed obiektywami fotoreporterów, wybierają kreacje od topowych projektantów.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, na czerwonym dywanie miała miejsce prawdziwa rewia mody. Panie i panowie sięgali po wymyślne suknie i garnitury, które dopełniały równie spektakularne dodatki. Było na co popatrzeć, o czym możecie się przekonać, zaglądając do galerii.