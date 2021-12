ORP „Sokół” to jednak kawał okrętu! Muzeum Marynarki Wojennej przekształca go w obiekt muzealny i podaje, ile waży!

Z pomocą Muzeum Marynarki Wojennej przyszedł profesjonalny sprzęt. Licznik po zważeniu pokazywał... ponad 350 ton wagi samego kadłuba! Jak dodają przedstawiciele MMW, to waga, którą uzyskano po tym jak „Sokół” zgubił „kilka kilogramów” z urządzeń, które z niego usunięto był to m.in. silnik czy bateria akumulatorów. Znana waga okrętu pozwoli załodze Muzeum Marynarki Wojennej określić, jakie podłoże zostanie przygotowane dla niego, tak aby był stabilny w nowej lokalizacji, jako obiekt muzealny. Przypomnijmy, że ORP „Sokół” od 2020 roku przechodzi gruntowne przygotowania do tego, aby już niedługo gdynianie i turyści mogli go zwiedzać, łącznie proces ma kosztować około 10 milionów złotych. Okręt jest już po konserwacji kadłuba i zabezpieczeniu antykorozyjnym, ma również wycięte drzwi wejściowe w burcie. Plany MMW zakładają, że pierwsi turyści odwiedzą go jeszcze w 2022 roku.