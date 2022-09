Ormiański chaczkar stanął przy kartuskiej kolegiacie. To dar od Ormian, dla których Polska stała się domem. Zdjęcia

Chaczkary znajdują się już między innymi w Białymstoku, Elblągu, Gdańsku, Klebergu Wielkim, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinku, Wrocławiu czy Zamościu. Teraz do tej listy dołączyło miasto Kartuzy. O tym, dlaczego właśnie w Kartuzach stanął chaczkar, opowiada Andrzej Pryczkowski, wieloletni trener i działacz w sekcji zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy.

- W 1993 roku Cartusia rozpoczęła współpracę z klubami zapaśniczymi w Eczmiadzynie, byłej stolicy Armenii, która obecnie ma podobny status do naszego Krakowa - mówi Andrzej Pryczkowski. - To efektem tej współpracy był napływ ormiańskich sportowców do Kartuz.