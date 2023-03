Orłowski klif coraz mniejszy. Właśnie odpadł kawałek jego ściany [ZDJĘCIA]

- Konsekwencje utraty gliniastego klifu mogą być dramatyczne - mówił nam w lutym Sławomir Kitowski. - Groźne wiatry północno-wschodnie ze zdwojoną silą uderzą wtedy w nadmorską część Orłowa, a fale mogą wedrzeć się na ul. Orłowską i podmyć skarpę, na której stoją Dom Kuracyjny, Domek Żeromskiego i reszta zespołu wiejsko-kuracyjnego wpisanego do rejestru zabytków. Wiatry uniemożliwią rybakom wypłynięcie z przystani, a sama przystań wraz z Tawerną Orłowską zostanie również zniszczona przez fale. Jeśli na to nałożą się opady, to mamy tragiczną powódź w Orłowie, gdzie niewinna Kacza zaleje także zabytkową Adlerówkę. Prawdopodobnie molo też nie wytrzyma naporu fal, a zabytkowe poręcze, gdzieniegdzie pod białą farbą spróchniałe, runą do morza. Ten apokaliptyczny scenariusz nie musi się ziścić, gdy zadbamy o brzeg morski pod klifem. Teraz można dostrzec pod klifem wielkie głazy, wystarczy ułożyć ich pod wodą więcej i uformować w postaci naturalnych raf w odległości 50-100 m od klifu. Wtedy skutecznie spowolnimy proces jego cofania i zdecydowanie poprawimy bezpieczeństwo zabytkowej zabudowy ul. Orłowskiej - proponował.