Orliki na Pomorzu będą modernizowane. Jest dofinansowanie z pilotażowego programu na 13 obiektów sportowych

Wiemy, że orliki zużyły się. Chcemy budować nie tylko nowe obiekty, jak hale łukowe, czy realizować inne duże przedsięwzięcia z programu „Sportowa Polska”, ale też modernizować. Wiemy, że to wydatek, na który samorządy same by nie było stać, stąd ten program modernizacji. Nie chcemy takich sytuacji, że obiekt jest, ale w zasadzie już nie nadaje się do użycia. A przecież wszystkim chodzi o to, żeby zwłaszcza młodzież, ale nie tylko, miała gdzie trenować i aktywność ruchową realizować – mówi wiceminister Karol Rabenda.