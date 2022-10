ORLEN zbuduje port. W Szczecinie powstanie też fabryka, która zatrudni 700 osób

Farma wiatrowa Baltic Power na Bałtyku, o mocy do 1,2 GW, zostanie zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby. To wspólny projekt PKN ORLEN i Northland Power. Po zakończeniu budowy w 2026 roku farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Do tej inwestycji potrzebna jest jednak infrastruktura i materiały. I tu pojawia się rola Świnoujścia i Szczecina.

W Świnoujściu powstanie terminal instalacyjny dla farm wiatrowych, a w Szczecinie fabryka turbin (gondole i piasty) firmy Vestas. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, ma być gotowa w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN rozpocznie pracę w 2025 roku.

Dlatego w czwartek w Szczecinie PKN ORLEN podpisał umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na dzierżawę terenów pod budowę terminala. Znajdzie w nim pracę ok. 100 osób.