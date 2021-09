ORLEN Lang Team Race - finał wyścigów kolarskich w Bytowie. Najdłuższa trasa ma 93 km

ORLEN Lang Team Race to kolarski wyścig dla amatorów, który ma na celu popularyzację kolarstwa, zachęcanie do aktywności fizycznej oraz promocję najpiękniejszych zakątków Polski. Tu nic nie jest przypadkowe, bo startujący mogą liczyć na starannie dobrane trasy, scenografię z Tour de Pologne i atmosferę, która pozwala poczuć się jak zawodowiec.

Tegoroczna edycja ORLEN Lang Team Race to trzy wyścigi. Dwa pierwsze, w Białymstoku i Arłamowie, już się odbyły. Teraz czas na wielki finał w Bytowie. Miejscu wyjątkowym dla twórcy tej imprezy, Czesława Langa.

– Kaszuby to moje miejsce na ziemi. Stamtąd ruszyłem w wielki świat, a teraz staramy się z całym zespołem tworzyć tutaj wspaniałe rzeczy. Takie, jak właśnie ORLEN Lang Team Race – mówi dyrektor generalny firmy Lang Team Czesław Lang.

Na uczestników czekają dwie trasy o długości 29 i 93 km. Dziś (17 września 2021 r.) udział w imprezie zamierza wziąć 73 zawodników, w tym 53 chce pokonać trasę dłuższą (trzy osoby mające poniżej 18 lat) oraz 20 na trasę krótszą (jedna osoba mająca mniej niż 18 lat). Zapisy jednak trwają. I tutaj ważna informacja - wpisowe uiszczone do 23 września 2021 r. włącznie to kwota 90 zł. Po tym terminie będzie o 30 zł drożej.