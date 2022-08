Orlen i Lotos to już jedna firma. Dołączy do nich niebawem także PGNiG tworząc środkowoeuropejskiego lidera transformacji energetycznej

Od 1 sierpnia Orlen i Lotos to jedna firma. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego wpisał do rejestru przedsiębiorstw KRS połączenie PKN Orlen ze spółką Grupa Lotos. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Grupy Lotos z rejestru.

- Proces rejestracji zamyka proces fuzji. Dziś fuzja staje się faktem. Dziś jesteśmy połączonym koncernem, koncernem o bardzo dużym znaczeniu. To wielki dzień dla polskiej gospodarki. To wielki dzień dla rozwoju firm powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen na konferencji w Gdańsku. - Połączona firma będzie coraz większym kołem zamachowym dla polskiej gospodarki dzięki licznym procesom inwestycyjnym i planowanym akwizycjom. Pomysł polaczenie tych dwóch firm ma 30 at. do tej pory brakowało jednak odwagi, siły woli, determinacji i wizji aby go zrealizować. Podjęliśmy tę decyzję dla dobra gospodarki. W efekcie znacząco zwiększymy odporność nowego koncernu w trudnym i wyjątkowo zmiennym otoczeniu. A to umożliwi zapewnienie Polsce i Polakom stabilnych i niezawodnych źródeł energii – zarówno w transporcie, jak i w przemyśle.