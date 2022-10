Organizm zapewniający żywotność państwa i chroniący obywateli. Formuła ochrony infrastruktury krytycznej

Infrastruktura krytyczna – sformułowanie to pojawiło się po rosyjskich nalotach dronów kamikadze i rakiet na ukraińskie energetyczne stacje przesyłowe, elektrociepłownie, systemy wodociągów. Co ważne, określenie to nie ogranicza się do przemysłu, instalacji podporządkowanych wyłącznie sferze militarnej lub wyłącznie sferze cywilnej. Odpowiada za żywotne funkcje całego systemu państwowego.

- Infrastruktura krytyczna to całość – system, organizm. Ma ona za zadanie utrzymywanie funkcjonowania państwa, jego instytucji, zapewnienia życia obywateli, systemu finansowego, bezpieczeństwa - w tym oczywiście armii, policji i innych służb oraz zabezpieczenie wymaganych do celu zasobów – tłumaczy Marcin Samsel, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ekspert zarządzania kryzysowego.

