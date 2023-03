Opuszczony pałacyk na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie - dziś mocno zrujnowany, a dawniej piękny ||ZDJĘCIA Joanna Surażyńska

To wyjątkowy budynek, który z pewnością mógłby być wizytówką Kościerzyny. Mowa o pałacyku, który znajduje się na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie. To miejsce dawniej należało do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Dzięki archiwalnym zdjęciom z tamtego czasu można zobaczyć, jak wygląda wnętrze tego budynku. Trzeba dodać, że od lat wygląda podobnie. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.