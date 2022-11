Opóźnienia 19 pociągów SKM w Trójmieście. Tłumy na peronach

Opóźnienia pociągów SKM

Niektóre składy przyjeżdżały na stacje z opóźnieniem sięgającym kilkunastu minut. Pociąg nr 95411 odjeżdżający ze stacji początkowej o godz. 8.06 został odwołany na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Sopot. Na niektórych stacjach

na kolejki czekał tłum podróżnych.

Przedstawiciele SKM tłumaczą opóźnienia problemami technicznymi. Z powodu usterki w jednym pociągu, pojawił się korek i kilka składów musiało poczekać na możliwość wjazdu na jedyny dostępny obecnie tor na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Główny.

- Dzisiejsze zakłócenia w kursowaniu pociągów skm zaczęły się od usterki drzwi pociągu do Gdańska Śródmieścia, który o 7.22 miał wyruszyć z Gdyni Chyloni - wyjaśnia Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy PKP SKM w Trójmieście. - Ten pociąg stał na tej stacji 10 min., w tym czasie jego załoga próbowała uporać się z tą usterką. W tym czasie do Chyloni przyjechał kolejny pociąg, który miał planowo odjechać z tej stacji o 7.31. Pasażerowie przesiedli się do tego pociągu. To była pojedyncza jednostka, więc szybko wypełniła się pasażerami. W tej sytuacji, by uniknąć przepełnienia tego pojazdu, dyspozytor zdecydował, że pierwszy powinien jechać kolejny pociąg, złożony z dwóch jednostek. Przed przystankiem Gdynia Stocznia -Uniwersytet Morski krótszy pociąg przepuścił ten dłuższy. Skutek tej sytuacji był taki, że przed stacją Gdańsk Wrzeszcz zrobił się korek i kilka pociągów jadących do Gdańska Śródmieścia musiało poczekać na możliwość wjazdu na jedyny dostępny obecnie tor na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Główny. Z tego powodu w kierunku do Wejherowa wytworzyła się ponad 20 minutowa luka, która została zlikwidowana poprzez skrócenie biegu jednego pociągu i zawróceniu go na stacji Sopot. Utrudnienia związane z tą sytuacją skończyły się przed 11.00. Opóźnionych było w sumie 19 pociągów - dodaje rzecznik PKP SKM w Trójmieście.