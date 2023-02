Opowieści nie tylko o śmierci. Sekcja mesjasza tuż przed świtem

Wychodząc z łazienki Antoni mimowolnie patrzy na ścienny zegar. Czwarta. Potem na zwłoki Marka… Za dwie godziny wstanie słońce. Jego pomarańczowa, skąpana w porannej mgle korona, poderwie do życia ludzi i zwierzęta. Zbudzi ptaki, liście i kwiaty, zbudzi cały ten świat, który Marek tak bardzo nienawidził - postawi na nogi to wszystko, co go ukształtowało, co sprawiło, że stał się wielbionym przez tłumy poetą, muzykiem i aktorem. Że został politykiem. Jeszcze wcześnie… Antoni zakłada niebieski, poliestrowy kombinezon chirurga, plastikowe chodaki, ochraniacze na nogi i czepek. Stojąc przed lustrem, patrzy na swoje odbicie. Na obraz człowieka, o którego istnieniu coraz częściej zapomina: wychudzonego, podstarzałego, prawie obcego… W tym stroju nie wygląda jak sądowy chirurg, bardziej przypomina średniowiecznego mnicha albo kata na moment przed egzekucją. W lesie budzą się ptaki. Krojąc Marka, będzie słyszał ich kwilenie - z początku ciche i nieśmiałe, jakby te szpaki, wrony, jaskółki i wróble obawiały się, że słońce w ostatniej chwili się rozmyśli, i że wróci tam, skąd przyszło; albo że trup się obudzi, wstanie z sekcyjnego stołu i swoim zwyczajem, wszystkich z góry na dół, zbluzga.