Opiekunowie chorych to nie są herosi, którzy zawsze dają radę. Także potrzebują pomocy

Jest taka opinia, że opiekunem chorego członka rodziny, np. małżonka albo rodzica, każdy z nas jest albo kiedyś będzie. Tymczasem o opiekunach i ich potrzebach mówi się niewiele. Proszę nakreślić portret polskiego opiekuna zajmującego się bliskim.

Badania pokazują, że najczęściej jest to kobieta. Czasem opiekun jest w rodzinie wybierany do tej roli, ale czasem tę rolę nakłada sam na siebie. Opiekunowie, żeby zająć się chorym, bardzo często zmieniają swoje życie – rezygnują z zainteresowań, spotkań z przyjaciółmi, pracy. Niestety zdarza się, że wręcz zatracają się w roli opiekuna, zaniedbują własne rodziny. Uważają, że tylko oni najlepiej zajmą się chorym i początkowo doskonale im to wychodzi. Ale opieka jest przecież procesem długotrwałym, stan chorego może się nie poprawiać albo wręcz się pogarszać. Pojawiają się różne trudności pielęgnacyjne i opiekun, który zajmuje się chorym 24 godziny na dobę, w pewnym momencie jest tak zmęczony, że nie daje już rady, a sytuacja zaczyna go przerastać.