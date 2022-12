Operacja jak maraton. kto się przygotuje dotrze do mety. Prehabilitacja w gdańskim Szpitalu MSW

- Kiedy sam próbowałem w internetowej przeglądarce wpisać termin „prehabilitacja”, natychmiast pojawiało się pytanie; czy to przypadkiem nie pomyłka i czy nie chodziło ci o rehabilitację. Bo tak naprawdę prehabilitacja to lustrzane odbicie lub inaczej – odwrotność rehabilitacji. Rehabilitacja oznacza że trzeba wszystko ponaprawiać bo stała się jakaś krzywda, natomiast

prehabilitacja ma zwiększyć potencjał zdrowotny i czynnościową wydolność organizmu by dobrze zniósł stres jakim jest operacja czy chemioterapia - dodaje dr Ratnicki-Słucki.