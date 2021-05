Open'er Park tegorocznym zamiennikiem słynnego gdyńskiego festiwalu. Brodka, The Dumplings i Quebonafide pierwszymi artystami

Mimo wcześniejszych zapewnień organizatora, że Open'er Festival uda się zrealizować w formacie przejściowym, przed dwoma tygodniami Alter Art wystosował oświadczenie, w którym poinformował, że na kolejną edycję wydarzenia trzeba będzie znów poczekać rok . Decyzję tę argumentował tym, że chce, aby powrót na Open’era po pandemicznej przerwie był doświadczeniem pełnym. Żeby to był czas wypełniony muzyką, kulturą, sztuką, rozrywką i zabawą w miejscu, formule i przestrzeni, które dobrze znamy.

Open’er Park to przede wszystkim muzyka, ale również: kino, teatr, sztuki wizualne, specjalnie przygotowana strefa parkowa, plaża i wiele innych aktywności . Ten miks sprawi, że niemal całe lato (15 lipca-22 sierpnia) upłynie pod znakiem kultury, relaksu, emocji i wrażeń.

Co istotne, koncerty w ramach wydarzenia Open'er Park będą odbywały się z ograniczoną publicznością, by zapewnić wszystkim uczestniczkom i uczestnikom bezpieczeństwo, ale też, by wykreować kameralną atmosferę.