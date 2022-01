Open’er Festival 2022: kim jest Megan Thee Stallion? Z czego jest znana?

Ze względu na pandemię koronawirusa, Open’er Festival nie odbył się zarówno w 2020, jak i 2021 roku. Wiadomo jednak, że w tym roku dojdzie do skutku. Jak potwierdziła nam jakiś czas temu Paulina Wołczek-Rozowska , project manager w Dziale Mediów firmy Alter, Open’er 2022 zaplanowano w dniach 29.06-2.07 . Bilety są dostępne na oficjalnej stronie festiwalu.

Open’er Festival 2022: Megan Thee Stallion wystąpi na festiwalu. Kiedy?

By nieco podgrzać atmosferę oczekiwania, organizatorzy co jakiś czas ujawniają nazwiska gwiazd, które wystąpią przed publicznością. Tak jak we wtorek, 25.01, gdy przekazali, że już 1 lipca 2022 roku wystąpi Megan Thee Stallion.