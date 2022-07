Open'er Festival 2022 dobiegł końca. Ewakuacja uczestników, koncerty gwiazd. Kto wystąpił? Co się wydarzyło? Zdjęcia

Open'er Festival 2022 zakończony. Co się działo? Kto wystąpił?

Open'er Festival 2022 przyciągnął wiele osób. Część z nich przyjechała na cały festiwal, inna wybrała jedynie pojedyncze dni. Nie brakowało momentów, które z pewnością przejdą do historii. Do takich będzie należeć piątkowa ewakuacja uczestników. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne musieli opuścić teren obiektu. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Organizatorzy podkreślali, że chociaż pierwszy raz od 20 lat podjęli taką decyzję, gdy w grę wchodzi życie ludzkie, nie ma co ryzykować.

Festiwal wznowiono dopiero po ponad dwóch godzinach, gdy wystąpił m.in. Martin Garrix. Koncerty dwóch kluczowych gwiazd — Megan Thee Stallion oraz Dua Lipy się nie odbyły. Osoby, które specjalnie na ten dzień przyjechały na Open'er, mogły bezpłatnie wejść na sobotnią imprezę. Dla tych, którzy się na to nie zdecydowali, a także wszystkich innych, którzy brali udział w imprezie, przewidziano rekompensaty.