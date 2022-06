Open'er 2022: The Smile. Kim są członkowie zespołu? Kiedy The Smile wystąpią w Polsce? Największe przeboje

Open'er 2022 przyciągnie sporo gwiazd. Jedną z nich jest grupa The Smile. Sprawdziliśmy, kiedy wystąpią, a także kim są członkowie zespołu.

The Smile: kim są członkowie zespołu? Kiedy został założony?

The Smile to angielski zespół rockowy, w którego skład wchodzą: Thom Yorke (znany z Radiohead), Jonny Greenwood i Tom Skinner. Muzycy, w swojej twórczości, łączą elementy post-punka, rocka progresywnego, afrobeatu i muzyki elektronicznej. Trio niespodziewanie wystąpiło podczas specjalnego livestreamie Glastonbur. Od tego momentu muzycy wzbudzają niesamowite zainteresowanie.

The Smile: You Will Never Work in Television Again