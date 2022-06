Open'er 2022. Kim jest KennyHoopla? Kiedy wystąpi na Open'erze? Piosenki, Instagram

Kim jest KennyHoopla, który wystąpi na Open'erze 2022?

KennyHoopla: imię i nazwisko, wiek

KennyHoopla: piosenki. Jakie utwory wykonuje?

KennyHoopla zaczął publikować utwory na stronie SoundCloud w 2016 roku. Cztery lata później wypuści EP-kę, "How will i rest in peace if I'm buried by a highway?". Tytułowy przebój spotkał się ze sporym zainteresowaniem alternatywnych rozgłośni radiowych. Artysta został też zauważony przez BBC Radio 1, które nadało mu tytuł Tune of the Week. Od tego czasu KennyHoopla stał się tematem pozytywnych recenzji między innymi w Consequence of Sound czy NME.