Omikron króluje na wybrzeżu. Nadchodzi 5 fala pandemii na Pomorzu. Szpital tymczasowy w Gdańsku ruszy w przyszłym tygodniu. Czy wystarczy?

-Możemy się spodziewać wysokich wzrostów, co pokazują nam modele matematyczne czy sytuacja w krajach ościennych

Pomorze przygotowuje się na 5 falę pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 - w wtorek 900 nowych zakażeń

We wtorek potwierdzono w Pomorskiem 900 nowych zakażeń wszystkimi wariantami wirusa, co daje piątą pozycję w kraju. W całej Polsce to 11 406 nowych przypadków zakażenia, zmarły 493 osoby.