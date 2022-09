Olsztyn. Mieli zamawiać meble przez Internet i nie otrzymać towaru. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przejęła sprawę z Giżycka

Giżycko. Działania sklepu internetowego Bazarek – Firma Handlowa WIEWA Ewa Łabanowska pod lupą prokuratury

- Prokuratura Rejonowa w Giżycku nadzorowała postępowanie dotyczące doprowadzenia szeregu osób za pośrednictwem sieci internetowej – portalu Erli.pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd przez osobę prowadzącą sklep internetowy o nazwie Bazarek – Firma Handlowa WIEWA Ewa Łabanowska, co do woli i zamiaru dostarczenia zakupionego towaru w postaci mebli, to jest czyny z art. 286 § 1 k.k. - poinformował prokurator Daniel Brodowski - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.