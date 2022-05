Oliwia Bieniuk: studia. Jaki kierunek wybrała?

Oliwia Bieniuk: studia. Zostanie aktorką?

Oliwia Bieniuk jest najstarszą córką Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej . Chociaż w zeszłym roku zdawała maturę, nie od razu poszła na studia. Zrobiła sobie rok przerwy, który wykorzystała na to, by podbić show-biznes. Wzięła m.in. udział w dwunastej edycji "Tańca z gwiazdami" . Swoją przygodę z show zakończyła tuż przed finałem. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce.

Córka Ani Przybylskiej co jakiś czas pojawia się na branżowych imprezach, a także udziela wywiadów. W rozmowie z Pomponikiem zdradziła, co ze studiami. Wyjawiła, że przygotowuje się do tego, by zdać egzaminy do szkoły aktorskiej. W tym przypadku najważniejsze nie będą wyniki matur, jakie udało jej się uzyskać, a egzamin wstępny. Dodała też, że zamierza zdawać do szkoły prywatnej.