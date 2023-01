Oliwia Bieniuk pochwaliła się makijażem i odpowiedziała złośliwym komentującym. Te riposty zapamiętają na długo Agnieszka Kostuch

Oliwia Bieniuk pochwaliła się na Instagramie profesjonalnym makijażem. Nie przypadł do gustu internautkom, które postanowiły go skrytykować. Córka Ani Przybylskiej nie pozostawiła tego bez reakcji. Sprawdźcie, co napisała.