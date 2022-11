Oliwia Bieniuk niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Jak radzi sobie na studiach aktorskich? Zdobyła się na szczere wyznanie

Oliwia Bieniuk, w nowym wywiadzie, wypowiedziała się na temat studiów. Powiedziała, że dobrze odnajduje się w grupie studentów i nie ma wśród nich rywalizacji.

Teraz ważny czas w moim życiu. W grupie studentów odnajduję się dobrze, są bardzo fajni. Nie ma spiny czy rywalizacji, która jest często w szkołach aktorskich. Zawsze przeszkadzało mi znane nazwisko, ale tu na szczęście go nie odczuwam. Wiem, że poprzeczka jest postawiona wysoko, dlatego pracuję teraz nad tym, by udowodnić kiedyś, że jestem w świecie filmu nie dlatego, że moją mamą jest Anna Przybylska, tylko ze względu na talent i umiejętności, które mam nadzieję, że mam. Chciałabym popracować na swoje nazwisko, a nie być znana tylko z nazwiska Przybylska. Ale do tego jeszcze długa droga. Muszę teraz na swoje ciężko pracować, by być aktorką – powiedziała w rozmowie z Faktem.