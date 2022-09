Oliwia Bieniuk: chłopak. Z kim się spotyka? Córka Ani Przybylskiej o relacji z mężczyznami, a także rodzicami. Sprawdź, co zdradziła

Oliwia Bieniuk jest najstarszą córką Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Nie ukrywa, że marzy o karierze aktorskiej i chce zdobyć w tym kierunku odpowiednie wykształcenie. Niedługo rozpocznie studia aktorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Nastolatka co jakiś czas udziela wywiadów. Tak jak niedawno, gdy zgodziła się porozmawiać z serwisem dziendobry.tvn.pl. Wyjawiła m.in., że chciałaby się zakochać, ale trudno znaleźć jej właściwą osobę. Podkreśliła też, że nie chce szukać czegoś na siłę.

– Ja mam wrażenie, że faceci w XXI wieku przestali się starać. Nie wiem, o co chodzi. Mam wrażenie, że teraz to ja muszę wyjść z jakąś inicjatywą do faceta i to ja muszę go zaprosić na kolację czy lody, żeby on chciał ze mną wyjść [...] Wiem, że to przyjdzie i nie chcę czegoś szukać na siłę.