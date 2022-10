Olivia Różański, przyjmująca reprezentacji Polski: Wszystkie dają jakąś iskrę. Ta atmosfera nas pobudza ROZMOWA

Przegrana 1:3 z Dominikaną, czy te 2:3 z Turcją było dla was bardziej bolesne?

Myślę, że z Dominikaną bardziej. Na pewno po tym meczu został niedosyt. Po spotkaniu z Turcją również jest niedosyt, ale widzimy, że udało nam się wrócić do gry i postawić mocnym rywalkom.

Poza spotkaniem z Chorwacją wszystkie spotkania w grupie zagrałyście na wysokim poziomie.

Widać, że weszłyśmy na taki poziom i potrafimy go utrzymać. Wiemy, o co walczymy. Skupiamy się na swojej grze, którą możemy poprawić. Skupiamy się na kolejnym spotkaniu. Walczymy dalej i wierzymy w to, że będzie coraz lepiej.