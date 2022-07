Olaf Kobacki jednak w Ekstraklasie! Odszedł z Arki Gdynia, ale nie do Śląska Wrocław, a Miedzi Legnica

Tak jak już informowaliśmy, Olaf Kobacki był zdeterminowany, by w sezonie 2022/23 grać w PKO Ekstraklasie. Był bardzo blisko Śląska Wrocław, lecz ostatecznie wrocławski klub nie porozumiał się z Arką Gdynia w kwestii wypożyczenia. Transfer się wysypał i zawodnik dołączył do zespołu Arki na zgrupowaniu w Gniewinie. Zagrał nawet w sparingu.

Z kolei w sprawie niedoszłego transferu do Śląska nowe fakty podała "Gazeta Wrocławska". Jak czytamy, Arka wprawdzie mogła przystać na dwuletnie wypożyczenie, natomiast nie chciała się zgodzić na opcję wykupu. Jednocześnie, jak to w transferowych tematach bywa, działacze Śląska zaprzeczają, że składali skromne finansowo oferty Arce. - Oferowaliśmy nawet 500 tys. euro – czytamy. Według naszych informacji żadna ze złożonych ofert nie była aż tak atrakcyjna pod kątem finansowym.

W przypadku transferu do Miedzi zyskają wszystkie strony. Po pierwsze piłkarz, dla którego gra w Ekstraklasie była marzeniem. Dostanie okazję do pokazania się przed szerszą publicznością. Po drugie Miedź, która wzmocniła się wartościowym młodzieżowcem. Narzekać nie może też Arka, gdyż ewentualne, udane występy Kobackiego w ekstraklasie mogą mocno podbić cenę ciągle młodego jeszcze zawodnika na rynku transferowym. Już po tym, jak pokazał się z dobrej strony w pierwszej lidze, interesowali się nim rzekomo działacze nie tylko Śląska, ale także Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. W umowie wypożyczenia do Miedzi nie została wpisana opcji wykupu. Na to Arka nie chciała się zgodzić i trudno z tym polemizować.