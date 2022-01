Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku podsumował rok. W wyniku wypadków przy pracy zginęło 39 osób

Co roku w całej Polsce w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obrażeń doznaje ok. 60 tysięcy osób, to jednak jak podaje Okręgowy Inspektorat Pracy w tych statystykach nie są ujęte wypadki w rolnictwie indywidualnym.

Obowiązek zgłoszenia wypadku do Państwowej Inspekcji Pracy ciąży na pracodawcy i wynika on z art.234 §2 Kodeksu pracy, który stanowi:

„Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy”

- W roku 2021 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku zgłoszono 272 wypadków, to suma wypadków indywidualnych i zbiorowych - mówi Paweł Grabowski, p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru. - W wyniku tych wypadków 39 osoby poniosły śmierć; 90 osób uległo wypadkom ciężkim, 165 osób doznało urazów powodujących czasową niezdolność do pracy (tzw. wypadki „lekkie”). Sumarycznie te zdarzenia dotyczyły 294 osób.