Okolice dworca PKP w Łebie przestaną straszyć turystów. Rusza przebudowa za miliony złotych

Plac Dworcowy znajduje się w centrum Łeby a mimo to stan tego miejsca od lat wołał o pomstę do nieba.

- Gros turystów dociera do Łeby pociągami i widzą obskurny dworzec i jego okolice. Nawierzchnia ulicy to łata na łacie, stąd mieszkańcy mówili na nią "łaciata". Gdy po raz pierwszy pełniłem urząd burmistrza, to budżet miasta wynosił 19 milionów złotych. Patrząc z perspektywy 12 lat, to wartość przebudowy placu Dworcowego to połowa tamtego budżetu