Okna życia. Nie oceniajmy matek, wyciągnijmy do nich pomocną dłoń

Kilka dni temu w Częstochowie matka pozostawiła w oknie życia ponad dwuletnią córeczkę. Znalazłam taki komentarz w internecie: „tak robią wyrodne matki, które traktują dzieci jak rzeczy – jest problem, to się go pozbędę”. I co pani na to?

Daleka jestem od oceniania matki. Bardzo współczuję tej kobiecie. W tym przypadku znamy fakt, a więc to, że doszło do pozostawienia dziecka, a nie znamy historii kobiety, nie znamy kontekstu tego zdarzenia. A myślę, że ten kontekst jest bardzo dramatyczny. Możemy się tylko domyślać, że kobieta przeszła jaką tragedię, skoro zdecydowała się oddać własne dziecko. Zamiast oceniać, zadajmy sobie pytanie, co takiego stało się w życiu tej matki, która przez ponad 2 lata była dzień i noc przy dziecku, karmiła je, przewijała, aż przyszedł taki dzień, taki moment, że już nie dała rady i podjęła decyzję o pozostawieniu dziecka w oknie życia. Co też takiego się stało, że przyszło załamanie nerwowe – bo tak to określiła matka – które doprowadziło ją do tej decyzji. Załamanie mogło wynikać z wielu aspektów. Kobieta poczuła, że utraciła wpływ na własne życie, a jej zaufanie do siebie samej jako opiekunki dla dziecka, zostało zachwiane. Zaczęła więc szukać lepszego opiekuna dla swojego dziecka i, w akcie desperacji, pozostawiła je w oknie życia. Prawdopodobnie stwierdziła, że w tym konkretnym momencie lepszą opiekę niż ona zapewnią zakonnice, które to okno prowadzą. Widocznie kobieta nie widziała w sobie zdolności do opiekowania się dzieckiem. Za tym mogła kryć się jakaś tragedia – choroba, porzucenie, utrata mienia... Z tego co słyszymy, dziecko nie było zaniedbane, nie miało śladów przemocy. A to znaczy, że wcześniej matka dobrze zajmowała się dzieckiem. To – według mnie - nie przemawia za tym, że chciała pozbyć się kłopotu.