Ojca Grande przepisy na zdrowe życie, cz. 3: Moc kapusty, siła marchwi

Błogosławieństwem dla nas wszystkich, starych i młodych jest kapusta. Codziennie powinna stać na stole miska dobrej surówki zrobionej po ukraińsku: 2 główki posiekanej cebuli lekko solimy i wyduszamy ręką, żeby zmiękła, po chwili dodajemy do niej kilogram kwaśnej kapusty (w żadnym razie nie należy jej „prać”, bo woda wypłucze to, co wartościowe), sypiemy cukier, dodajemy dwa utarte jabłka, wszystko mieszamy i omaszczamy olejem. Takie danie można sobie podjadać bez względu na porę dnia.

Co daje jedzenie kapusty dla organizmu człowieka?

Dla tych, którzy zębów nie mają - zemleć przez maszynkę do mięsa na papkę, nie mniej smaczną. Dostarczymy organizmowi wielką ilość żelaza, odkwasimy lekko krwiobieg, wzmocnimy krwinki czerwone, a przy tym uchronimy się przed wszelkiego rodzaju stanami zapalnymi, wrzodami żołądka i dwunastnicy, w pewnym stopniu również przed rakiem. Biała kapusta surowa również znakomicie nam służy. Gadają o niej, że wzdyma, tymczasem jest wręcz przeciwnie - silnie działa przeciwko wzdęciom, pod warunkiem że jest przyszykowana w surówce: kapustę siekamy, solimy i wygniatamy rękami, że aż chrzęści. Do tego posiekana, posolona i też wygnieciona cebula. Wszystko razem wymieszane ze śmietaną i odrobiną cukru.