Ogromny pożar w Żukowie 6.07.2021 r.! Paliła się stodoła i poddasze obory, padło 19 sztuk bydła

Ogromny pożar w Żukowie 6.07.2021 r.

Do zdarzenia doszło we wtorek 6 lipca ok. godz. 1 w nocy. Jak podaje st. kpt. Marek Szwaba, oficer prasowy KP PSP w Kartuzach, po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów ogień obejmował już stodołę oraz poddasze znajdującej się obok obory, w które składowano siano i zboże.

Zagrożone nie były żadne osoby, ale w jednej części płonącego budynku znajdowało się bydło. Strażacy zdołali uratować 34 sztuki, jednak kolejnych 19, głównie młodych, padło.

Działania na miejscu wciąż trwają.

