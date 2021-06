Oficjalne składy wszystkich drużyn na Euro 2020. Finaliści mistrzostw Europy odkryli karty i przedstawili 26-osobowe kadry

Euro 2020 składy finalistów turnieju

UEFA zastrzegła, że przed pierwszym meczem na Euro 2020 selekcjonerzy mogą dokonać nielimitowanych zastępstw w przypadku poważnej kontuzji lub choroby, włączając w to przypadki covid-19 lub bliskiego kontaktu z zakażonymi. Dopuszczone są zmiany bramkarzy w trakcie całego turnieju z przyczyn fizycznej niezdolności do gry i dotyczy to także sytuacji, gdy w kadrze pozostaje dwóch zdrowych golkiperów. Co istotne, zastąpiony piłkarz nie może być po jakimś czasie przywrócony ponownie do składu.

Z wytypowania 26-osobowego składu wyłamał się Luis Enrique. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii uznał, że 24 piłkarzy na Euro 2020 w zupełności mu wystarczy.

Anglia

Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) Napastnicy: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Austria

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Lipsk), Valentino Lazaro (Inter Mediolan), Karim Onisiwo (Mainz), Marcel Sabitzer (RB Lipsk), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke), Christopher Trimmel (Union Berlin) Napastnicy: Marko Arnautović (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

Belgia

Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Eden Hazard (Real Madryt), Thorgan Hazard (Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund) Napastnicy: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter Mediolan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

Chorwacja

Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madryt), Marcelo Brozović (Inter Mediolan), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlašić (CSKA Moskwa), Mario Pašalić (Atalanta), Ivan Perišić (Inter Mediolan), Mislav Oršić (Dinamo Zagrzeb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagrzeb) Napastnicy: Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Bruno Petković (Dinamo Zagrzeb), Ante Rebić (AC Milan)

Czechy

Antonín Barák (Verona), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Král (Spartak Moskwa), Lukáš Masopust (Slavia Praga), Jakub Pešek (Sparta Praga), Michal Sadílek (Liberec), Petr Ševčík (Slavia Praga), Tomáš Souček (West Ham) Napastnicy: Adam Hložek (Sparta Praga), Michael Krmenčík (PAOK), Tomáš Pekhart (Legia Warszawa), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matěj Vydra (Burnley)

Dania

Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Christian Eriksen (Inter Mediolan), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Daniel Wass (Valencia) Napastnicy: Martin Braithwaite (FC Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (RB Lipsk), Jonas Wind (Copenhagen)

Finlandia

Nikolai Alho (MTK Budapest), Fredrik Jensen (Augsburg), Glen Kamara (Glasgow Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Robin Lod (Minnesota United), Rasmus Schüller (Djurgården), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Larissa), Robert Taylor (Brann), Onni Valakari (Pafos) Napastnicy: Marcus Forss (Brentford), Lassi Lappalainen (Montréal), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Teemu Pukki (Norwich)

Francja

Kingsley Coman (Bayern Monachium), N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madryt), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turyn), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Monachium) Napastnicy: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madryt), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Hiszpania

Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (FC Barcelona), Koke (Atlético Madryt), Marcos Llorente (Atlético Madryt), Dani Olmo (RB Lipsk), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) Napastnicy: Álvaro Morata (Juventus Turyn), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (FC Barcelona)

Holandia

Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Davy Klaassen (Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Quincy Promes (Spartak Moskwa), Jurriën Timber (Ajax Amsterdam), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool) Napastnicy: Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Niemcy

Serge Gnabry (Bayern Monachium), Leon Goretzka (Bayern Monachium), İlkay Gündoğan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Toni Kroos (Real Madryt), Jamal Musiala (Bayern Monachium), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern Monachium) Napastnicy: Kai Havertz (Chelsea), Thomas Müller (Bayern Monachium), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)

Polska

Paweł Dawidowicz (Verona), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński (Napoli) Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Świderski (PAOK), Jakub Świerczok (Piast Gliwice)

Portugalia