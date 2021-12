Odszkodowania za szkody w rolnictwie w 2021 - najczęstsze przyczyny

Ubezpieczenie w rolnictwie

Osoby zaangażowane w pracę w sektorze rolnictwa muszą być przygotowane na występowanie nieprzewidywalnych sytuacji atmosferycznych. To właśnie od warunków pogodowych zależy urodzaj lub jego brak. Wysokość zarobków w tej branży pozostaje więc niepewna. Rolnicy ubezpieczają swoje mienie, aby otrzymać odszkodowanie za ewentualne zniszczenia spowodowane czynnikami naturalnymi.

Szkody w rolnictwie 2021

Jak wynika z raportu opublikowanego na łamach portalu Finbox, w 2021 roku aż 7 na 10 szkód spowodowanych było złymi warunkami atmosferycznymi.

Najczęściej odszkodowanie wypłacano za szkody poniesione w wyniku huraganu. To aż 17% wydarzeń. Jako kolejne podano straty po zalaniach (13,8%), niewiele mniejszy procent to grad (13,3%). Dwie ostatnie przyczyny to uderzenie pioruna (10,5%) i opady śniegu (5,4%).