Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w Wejherowie. Zobacz tradycyjny taniec feretronów [FILM]

Na odpust Wniebowstąpienia Pańskiego przybywają głównie pielgrzymi z południowych i środkowych Kaszub. Stąd też często nazywa się go odpustem lądowym. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w piątek, 14 maja, przybyciem wiernych z Kościerzyny, Grzybna, Żukowa i okolic. W sobotę oraz w niedzielę do Wejherowa przyszli pielgrzymi m.in. z Oliwy, Chełmu, Szemudu, Bojana, Kielna, Strzebielina, czy Kartuz.

W ostatni dzień odpustu przy kaplicy Trzech Krzyży na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył nowy metropolita gdański ks. abp Tadeusz Wojda.

- Przekazujcie dobrą nowinę. Komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone. Chrzcijcie i przyprowadzajcie do Chrystusa. Pandemia koronawirusa trochę nas oddaliła. My potrzebujemy bliskości. A tylko modlitwa może nas zgromadzić i przybliżyć między sobą i do Chrystusa - mówił metropolita gdański. - Tego nam potrzeba, żebyśmy mogli wspólnie poczuć się wezwani przez Chrystusa i posłani do głoszenia ewangelii. Głoszenie dobrej nowiny Chrystusa, to nie tylko biskup, papież, czy kapłani. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. To nasze zadanie, które wypływa z naszego chrztu - dodał ks. abp Tadeusz Wojda.