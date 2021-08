Odnawialne źródła energii szansą na rozwój Malborka. Czy zielone inwestycje zapewnią neutralność klimatyczną?

Jak informuje Urząd Miasta, podpisanie listu intencyjnego między Malborkiem, Figene Capital SA oraz Klastrem Energetycznym Malbork - Żuławy jest wynikiem wcześniejszych rozmów i uzgodnień pomiędzy stronami. Ta trójstronna współpraca ma umożliwić w przyszłości wdrożenie projektu „Rozwiązania energetyczne zapewniające neutralność energetyczną oraz zerowy ślad węglowy dla miasta Malborka”.

Tym samym malborska społeczność dołącza do europejskiej wspólnoty, która zadeklarowała osiągnięcie neutralności wobec środowiska do 2050 r. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery we wszystkich sferach życia, a przede wszystkim w gospodarce.