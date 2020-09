Odmówiła obsługi klienta bez maseczki, została ukarana grzywną. Branża handlowa: Pilnie potrzebne są odpowiednie, jednoznaczne regulacje

O tym, że Ministerstwo Zdrowia zamierza w trybie pilnym doprecyzować zapisy o obowiązku zasłaniania nosa i ust tak, by przedstawiciele podmiotów handlowych mieli prawo do odmowy obsługi klienta bez maseczki, informowaliśmy na naszych łamach już kilka miesięcy temu. Tym bardziej może zatem dziwić sytuacja, do jakiej doszło w ostatnim czasie w Suwałkach.

Jak relacjonują lokalne media, do jednego ze sklepów w centrum miasta weszła młoda kobieta bez maseczki, a ekspedientka poprosiła ją o zasłonięcie ust oraz nosa. Klientka zlekceważyła prośbę i podeszła do kasy, lecz nie została obsłużona. Zirytowana próbowała ściągnąć do sklepu policję, ale patrol nie przyjechał. Udała się więc do komendy i złożyła zawiadomienie o wykroczeniu.

Suwalscy funkcjonariusze nadali sprawie bieg i kilka tygodni później wniosek o ukaranie ekspedientki skierowali do sądu. Zarzucili sklepowej wykroczenie przeciwko interesom konsumentów. Przepis ten mówi, że prawo narusza ten, kto umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży towaru.