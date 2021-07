Odmieniona kadrowo Chojniczanka Chojnice rozpoczyna sezon 2021/2022, który tym razem chce zakończyć z uśmiechem

- Wkraczamy w ten sezon z mega pozytywną złością sportową. Chcielibyśmy być znowu w czołówce, ale tym razem skutecznie walcząc o awans do I ligi - mówi Tomasz Kafarski, szkoleniowiec Chojniczanki Chojnice.

W połowie czerwca, dość niespodziewanie, marzeń o awansie „Chojnę” pozbawiła Skra Częstochowa. Ekipa prowadzona przez Jacka Rokosę w ostatniej chwili zakwalifikowała się do barażów, a następnie wygrała je, eliminując na wyjazdach Chojniczankę i KKS 1925 Kalisz. Ta końcówka sezonu była słaba w wykonaniu naszego zespołu. Posadą zapłacił za to trener Adam Nocoń. Jego następca Tomasz Kafarski nie zdołał jednak w krótkim czasie natchnąć piłkarzy.

- Trzykrotnie byliśmy lepsi od Skry, a mimo to trzy razy z nią przegraliśmy. Nie mówię tego, żeby się żalić. Sport cechuje się nieprzewidywalnością. W każdej rundzie jest tzw. czarny koń, a ktoś z tych typowanych na siłaczy totalnie się nie sprawdza - tłumaczy Jarosław Klauzo, prezes Chojniczanki. I dodaje: Jak co roku przystępujemy do nowego sezonu z takimi samymi nadziejami. Chcemy jak najszybciej przenieść się do tej wyższej ligi. Robimy w tym kierunku wszystko, na co w danym momencie nas stać. Wiadomo, że ograniczeniami są finanse.