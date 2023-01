Odkrywaj powiat wejherowski. Jezioro Stoborowe to idealne miejsce na piesze wycieczki i ognisko. Zobaczcie ZDJĘCIA

Jezioro Stoborowe w powiecie wejherowskim

Ponad 6 km od placu Jakuba Wejhera, czyli centrum Wejherowa, w lasach Nadleśnictwa Wejherowo znajduje się Jezioro Stoborowe. Kilka lat temu, to miejsce zamieniło się w punkt rekreacyjny. Leśnicy zadaszyli wiaty, postawili ławki i przygotowali bezpieczne miejsce do rozpalania ogniska.

Samo jezioro ma 300 metrów długości i 150 metrów szerokości. Z akwenu wypływa ciek wodny łączący się z innymi ciekami Puszczy Darżlubskiej, które wspólnie tworzą rzekę Piaśnicę. Jezioro wprawdzie nie zachęca do zażywania kąpieli i uprawiania sportów wodnych, przez to, że jest bardzo zamulone, to bliskość lasu zachęca do spacerów.