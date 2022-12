Odkrywaj Pomorze z "Dziennikiem Bałtyckim". Zamek w Malborku. Światowa atrakcja w "Koronie królów". Nocą równie atrakcyjna | ZDJĘCIA, WIDEO

Ekipa „Korony Królów” ponownie zawita do Malborka. Poszukiwani są statyści na plan filmowy, który odbędzie się na przełomie marca i kwietnia w Muzeum Zamkowym.

Zamek w Malborku - turyści i filmowcy

Setki tysięcy gości, którzy odwiedzają malborski zamek, nie mogą się mylić, bo ich liczba rośnie nieustannie. W pewnym momencie tylko kwestią czasu zdawał się nawet milion zwiedzających rocznie.

Ta tendencja została powstrzymana przez pandemię koronawirusa, ale nadal zamek jest oblegany przez gości z Polski i różnych stron świata.

To, co spodobało się wizytującym, dostrzegli też filmowcy. Dlatego grube mury służą też za plan filmowy. To tu powstanie nowa wersja przygód "Pana Samochodzika", a mieszkańcy Malborka mają szansę zagrać w kolejnych epizodach polskiego serialu "Korona królów".