Odkrywaj Pomorze. Wystarczy odrobina słońca, aby nawet i zimą widok na Zatokę Gdańską i Sopot zaparł dech w piersiach [ZDJĘCIA]

Sopot, czyli kilkaset lat historii schowanej między starym Gdańskiem a młodą Gdynią

Choć to Gdańsk mógłby obdzielić wiele miast w Polsce swoją historią, a Gdynia z racji wieku chwalić się rozwojem w swojej krótkiej, bo jeszcze nawet niestuletniej historii, to Sopot pojawia się zawsze w kontekście rozrywki. To Sopot przez lata gościł największe festiwale i to Sopot w końcu bogaty jest również w historię, o której nie mówi się, właśnie z uwagi na rozrywkowy tryb życia miasta.