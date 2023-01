Oddział Chorób Zakaźnych przenosi się z Gdańska do Gdyni. Ważne informacje dla pacjentów!

- Do godz. 12 pacjenci zgłaszający się do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego w Gdańsku zostaną przyjęci. Natomiast pacjenci, którzy będą wymagali konsultacji lekarza z zakresu chorób zakaźnych lub przyjęcia na oddział zakaźny po godz. 12, proszeni są o zgłaszanie się wyłącznie do Izby Przyjęć Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie – poinformowała.