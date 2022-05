Odbudowa Przedzamcza w Malborku coraz bardziej widoczna. Coraz więcej ciekawych odkryć. Wiceminister odwiedził plac budowy

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje dwa dawne budynki gospodarcze Przedzamcza, na potrzeby robót budowlano-konserwatorskich nazwane C i D. Muzeum pozyskało 15 096 969,48 zł dotacji z tzw. funduszy norweskich (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz 2 664 171,09 zł z budżetu państwa. Od połowy 2024 r. te zabudowania mają służyć muzealnikom, mieszkańcom i turystom. Tu przeniesione zostaną biblioteka zamkowa i pracownia konserwatorska, powstaną też dwie nowe jednostki: pracownia digitalizacji i centrum badań nad dziejami zakonu krzyżackiego.

Prace trwają od listopada 2021 r., gdy wykonawca zaczął od oczyszczenia obiektów z roślinności, a potem przystąpił do prac budowlano-konserwatorskich. Do tej pory udało się odtworzyć brakujące fragmenty elewacji i wymurowano ściany do wysokości okapów. Trwa murowanie szczytów – pomiędzy budynkami oraz od strony północnej (budynek „D”). Rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacjach ceglanych, które będą kontynuowane w kolejnych etapach.