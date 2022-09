Oda do grzyba, czyli "emocje jak na grzybobraniu". Felieton Wojciecha Wężyka

Przez setki tysięcy lat, zanim któryś z naszych przodków wpadł na pomysł uprawiania roli, co na zawsze miało odmienić losy ludzkości, to właśnie zbieranie pożywienia było jedyną, obok łowiectwa, szansą na przeżycie. Snuliśmy się grupami po niezmierzonych połaciach dziewiczych lasów, przeczesując mchy i borowiny. Dokładnie w takim samym zapamiętaniu jak mogłem to obserwować kilka dni temu w lasach Nordy. No cóż, trzeba przyznać, że stawka była jednak zupełnie inna, wszak nie chodziło o relaks i rywalizację, a zwyczajnie o zapełnienie żołądka. Scenografia – mimo oczywistych różnic w detalach – pozostaje taka sama.

Bo czy niby my, współcześni grzybiarze, różnimy się tak bardzo od przodków? Blade promienie słońca rozpraszają jesienne mgły, rosa osadza się na ubraniu, gdzieś umyka spłoszony zwierzak. Wokół panuje niczym niezmącona cisza, przerywana szelestem trącanych gałęzi. Jakże szybko udaje mi się dostroić do tej rzeczywistości. Jak słabe okazują się kajdany cywilizacji zrywane przez naturę. Czy dałem się uwieść jakimś panteistycznym wzruszeniom? O nie. Piszę o emocjach, które towarzyszą grzybiarzom, a których ofiarą sam padłem już w dzieciństwie, wyssawszy je z grzybni podhalańskich prawdziwków, których zbierania uczyła mnie mama.



