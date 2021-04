Od soboty 24.04.2021 wstęp na molo w Sopocie wyłącznie z biletem

NOWE Gdynia: Rozpoczyna się remont rozjazdów torowisk w Gdyni. Oznacza to weekendowe utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM

W sobotę 24.04.2021 rozpoczyna się remont rozjazdów torowisk między przystankami Szybkiej Kolei Miejskiej w Orłowie i Redłowie w Gdyni. Wiązało będzie się to z zakłóceniami w kursowaniu pociągów. Są jednak także dobre wieści dla pasażerów. Na tym etapie inwestycji utrudnienia występowały będą tylko w weekendy i do końca maja, tak, aby jak najmniejszej liczbie osób utrudnić dojazdy do pracy.