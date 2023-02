Od marca 2023 emeryci dostaną 5500 złotych. To dodatkowe pieniądze co miesiąc i dożywotnio dla seniorów. Tym emerytom ZUS wypłaci kasę

Świadczenie honorowe to dodatkowy bonus, który otrzymują wszyscy emeryci. Do odbierania tego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprawniony jest dokładnie każdy senior, który ukończył 100 lat. Jak wyliczają eksperci, w Polsce jest ok. 1,7 mln osób w wieku 80 lat. O dekadę starszych mieszkańców Polski - 90-latków - jest ok. 500 tysięcy. 100 lat ukończyło 2700 seniorów.

Gerd Altmann z Pixabay