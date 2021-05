Od czerwca będzie dostępna szczepionka na COVID-19 dla dzieci od 12 lat. Czy za kilka miesięcy będziemy szczepić niemowlęta?

PIMS-TS to pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (ang. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Temporally Associated with SARS-CoV-2). Inną nazwą stosowaną w odniesieniu do tej jednostki chorobowej jest MIS-C, czyli wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (ang. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children).

Choroba ujawnia się u dzieci i młodzieży w każdym wieku po przebytym COVID-19, również bezobjawowo. Symptomy PIMS-TS to:

trwająca trzy dni wysoka gorączka, której nie da się zbić ogólnodostępnymi lekami,

wybroczyny w jamie ustnej,

zaczerwione oczy,

wysypka na dłoniach i stopach, potem na reszcie ciała,

osłabienie i odwonienie,

objawy ze strony układu pokarmowego,

odwodnienie.

Pierwsze objawy przypominają chorobę bostońską (bostonkę). W przebiegu PIMS-TS dochodzi do zaburzeń kardiologicznych, niewydolności serca i zmian w naczyniach wieńcowych. Ponieważ choroba atakuje wiele układów w organizmie dziecka, pacjent wymaga jednoczesnej pomocy wielu specjalistów.