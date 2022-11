Od 6 października w Akademii Muzycznej w Gdańsku trwa cykl koncertów nazwanych „Czwartki w aMuz."

Jak mówi prof. Szlachcikowski, organizacji cyklu „Czwartki w aMuz“ przyświecała idea pewnego usystematyzowania bardzo bogatej oferty kulturalnej gdańskiej Akademii Muzycznej.

- Chodzi o to, by publiczność przyzwyczajać do cykliczności pewnych wydarzeń. Czwartkowe koncerty odbywają się regularnie – jeśli nie zachodzą żadne nieprzewidziane okoliczności – zawsze o 19.00 w Sali Koncertowej aMuz. Ich wykonawcami są pedagodzy naszej uczelni, studenckie zespoły artystyczne i zaproszeni goście.